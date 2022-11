"Pogba, Pogba… Lukaku? Si è rifatto male? È già due mesi e mezzo che è fuori, assurdo una ricaduta". Così Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha parlato a proposito dell'infortunio del belga. "Se hai il problema alla cicatrice significa che non ti sei curato bene e fa ancora male. Che possa rischiare fino al mondiale la vedo dura. Secondo me si tiene per non rischiare nulla per il Mondiale".