Per Antonio Cassano è Simone Inzaghi il principale colpevole della sconfitta patita dell'Inter nel derby d'Italia contro la Juve: "Se il primo tempo finisce 4 o 5 a 0, l'Inter porta a casa la partita facilmente - la premessa di FantAntonio nel suo intervento per Viva El Futbol -. Non meritava di perdere, poi lo devo spiegare Inzaghi cosa è successo nel secondo tempo perché la Juve sembrava il Barcellona dei vecchi tempi e l'Inter la Sammartinese. Mkhitaryan parla poco ma parla giusto, è un supercampione per cui nutro tanta stima. E' dice la verità quando sostiene che sono i più forti, ma ora il rischio è che l'Inter vinca solo uno scudetto in quattro stagioni E allora cosa mi sfugge? E' un problema dell'allenatore. De Vrij è stato il migliore difensore, ma a Torino mi ritrovo l'uomo di fiducia Acerbi. Dimarco non sta bene, si vede; Bastoni non sta facendo una buona stagione. Non capisco i tre cambi al 60', ho visto confusione da parte di Inzaghi".