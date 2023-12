Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea - che ha dato ragione alla società A22 Sports, che cura gli interessi della Superlega, pur non dando alcun via libera a una competizione del genere - si stanno susseguendo in questi minuti le reazioni da tutto il mondo. Tra queste, arriva anche la presa di posizione del Manchester United che con un comunicato ufficiale conferma la propria decisione di proseguire la partnership con la UEFA:

"La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo pienamente impegnati nella partecipazione alle competizioni UEFA e nella cooperazione positiva con la UEFA, la Premier League e gli altri club attraverso l’ECA per il continuo sviluppo del calcio europeo".