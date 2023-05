Maurizio Bellacosa, il legale della Juventus, ha commentato la decisione del gup di Torino di rinviare alla Cassazione la decisione del processo Prisma sulle presunte irregolarità nei conti del club bianconero. “Ce l’aspettavamo, abbiamo riproposto oggi l’eccezione di incompetenza territoriale che avevamo formulato già a novembre scorso e quindi abbiamo chiesto che la vicenda sia esaminata dall’autorità giudiziaria di Milano in prima battuta e in subordine di Roma - le sue parole -. Il giudice ha valutato seria la questione e in maniera molto ragionevole ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 24 bis del Codice di procedura penale, una norma nuova, di recente introduzione, ad opera della riforma Cartabia, che consente di risolvere una volta per tutte le questioni di competenza territoriale”.

Poi spazio all'udienza sulla penalizzazione per il caso plusvalenze fissata il 22 maggio davanti alla Corte d'Appello della FIGC. "Abbiamo appena ricevuto la notizia, l’abbiamo segnata in agenda, e adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio. Non ci convincono tanti argomenti, abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla corte federale di appello”, ha aggiunto.