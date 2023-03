Nel corso del suo intervento per 'Radio Anch'io - Sport', Paolo Casarin ha commentato anche gli altri episodi arbitrali della giornata di Serie A partendo dall'assurdo rigore concesso e poi tolto tramite VAR al Milan nella gara di Firenze: "Marco Di Bello probabilmente non ha visto proprio l'azione perché non esisteva dare quel rigore ed era fuori posizione. C'è una situazione a livello europeo: si pretende dall'arbitro di campo una maggiore autorità e responsabilità, senza andare al Var per ogni cosa. Spinto da questo, ha provato a fare l'arbitro di una volta, sbagliando. Il quadro di ieri invece è stato un quadro importante. Fabio Maresca è stato bravo in Roma-Juventus.