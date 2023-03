Come riferisce la Gazzetta, il sospetto della Procura è che si faccia riferimento all’accordo integrativo per CR7 nella seconda manovra stipendi, la famosa “carta Ronaldo”, ritrovata però non compilata dal giocatore negli uffici torinesi dell’avvocato Restano. Il portoghese dovrebbe avere dai bianconeri ancora 19,9 milioni di euro secondo gli accordi dell'epoca.

"Lunedì i magistrati Marco Gianoglio e Mario Bendoni – non Ciro Santoriello, che ha fatto un passo indietro per salvaguardare l’indagine da qualsiasi tipo di strumentalizzazione dopo il caos mediatico generato da un suo video del 2019 in cui dichiarava il suo odio per la Juve – si ritroveranno di fronte al gup Marco Picco assieme alla Juventus e agli altri 12 indagati per il quale è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio. Dall’ex presidente Andrea Agnelli a Pavel Nedved, da Maurizio Arrivabene a Fabio Paratici… Le accuse mosse dalla Procura di Torino vanno dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo alla vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni", ricorda la rosea.