"Lo scudetto al Napoli vuol dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività del campionato. Aumentano l’attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia. E questo porterà tutte le altre squadre a rafforzarsi, innalzando ancor di più il livello medio del torneo". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata ai colleghi de Il Mattino.

"Era dal 1990 quando fu sempre il Napoli a vincere lo scudetto che non avevamo tre squadre in tutte le finali europee - ha aggiunto Casini -. È il segnale più importante per far crescere la Serie A in Italia e nel mondo. È con le vittorie del Milan di Sacchi in Coppa dei Campioni e poi delle altre squadre italiane in Coppa delle Coppe e in Coppa Uefa (incluso il Napoli di Maradona nel 1989) che la Serie A raggiunse uno dei suoi periodi più folgoranti. Mi è dispiaciuto molto per la sconfitta della Roma in finale di Europa League quest’anno: ai giocatori e alla società vanno riconosciuti però tutti gli onori per un trionfo non arrivato solo alla lotteria dei calci di rigore"