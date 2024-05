"Marotta ha detto che non sono mai stato sfiduciato? Fanno piacere in generale le sue parole, è il decano dei dirigenti. E' un tema che non è mai stato in discussione, tanto meno sui contenuti di quella lettera che avevano un oggetto puntuale e specifico, come mi hanno ribadito le altre squadre". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, commentando le dichiarazioni dell'ad dell'Inter, all'uscita dal CONI, rispetto alla famosa missiva scritta dal club nerazzurro con Milan, Roma e Juve sul tema della rappresentanza negli incontri istituzionali. Lo riporta Sportface.it.