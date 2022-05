A margine del Consiglio FIGC di quest'oggi a Roma, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha chiarito le richieste dei club verso Via Allegri, in particolare sullo scottante tema dell'indice di liquidità: "Le società vogliono che la loro posizione venga ascoltata. Valuteremo eventuali provvedimenti in caso di rifiuto, l'importante è che la Serie A sia compatta. Il tema dell'indice di liquidità non è la questione della percentuale, ma del modo in cui viene approvata una regola. Sicuramente l'impatto a ridosso del campionato è uno dei problemi già rilevato prima che arrivassi. Incontri con la FIGC? Vedremo. Le licenze sono state approvate, noi come Lega stiamo lavorando su temi come le infrastrutture e le riforme".