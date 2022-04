Nel corso della conferenza stampa post assemblea, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha toccato anche la questione delicata dei rapporti con la Russia in materia di diritti televisivi. Dando notizia di un episodio spiacevole: "La canzone 'Imagine' cantata prima di Juventus-Inter ha raggiunto il suo obiettivo, ma è stata bloccata in Russia. Stiamo discutendo sulla linea da tenere nelle partite trasmesse sul territorio russo dove è stata anche oscurata Milan-Bologna. Parlando direttamente con l'Ucraina, non è semplice capire quale potrebbe essere la scelta migliore. Hanno bloccato diverse gare, la Lega ha deciso di monitorare la situazione, per adesso si è convenuto che la trasmissione è strumentale per la pace anche attraverso le iniziative e le donazioni dirette".