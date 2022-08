Ospite oggi a Sportilia, in occasione dell'incontro tra l’AIA e gli organi di informazione, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato così del tema arbitrale legato al campionato: "Oggi ho partecipato con grande piacere al raduno degli arbitri su invito del Presidente Trentalange - le sue parole -. Ho potuto vedere da vicino la preparazione e la serietà di questi professionisti, pronti ad affrontare con grande senso di responsabilità la stagione che sta per partire. L'arbitro è il mestiere più difficile sul terreno di gioco e non solo, visto il lavoro degli addetti al VAR che ospitiamo nel centro di Lissone. Trovo molto bello che l’AIA abbia aperto alla stampa i propri lavori, soprattutto perché l’esposizione delle regole del gioco e dei loro cambiamenti aiuta a far comprendere a tutti la complessità della professione arbitrale. Ho augurato a tutti di svolgere al meglio il loro ruolo, forti di una preparazione che ha pochi eguali nel mondo. E un augurio speciale a Maria Sole Ferrieri Caputi, che rappresenta l’ennesimo esempio degli importanti passi in avanti che il movimento calcistico sta facendo anche a livello di classe arbitrale, in Italia e in ambito internazionale".