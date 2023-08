Dopo il lancio della strategia Calcio Social Responsibility, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini ha così espresso la soddisfazione per quest'ulteriore passo in avanti compiuto dal calcio italiano: "Il calcio è seguito da milioni di persone in tutto il mondo e per questo ha anche la responsabilità di generare un impatto positivo, promuovendo buone pratiche relativamente a questioni globali come la sostenibilità ambientale, la transizione verso un’economia verde e il rispetto dei diritti umani.

È quindi fondamentale che la Lega Serie A elabori e adotti una propria strategia di sostenibilità, per avviare azioni concrete e aumentare la consapevolezza di tutti i nostri tifosi".