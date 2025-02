Paolo Casarin è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport per parlare dell'evoluzione del Var. "Credo sia giunto il momento di fare un tagliando a questo sistema, peraltro non sostituibile perché non vanno dimenticati gli errori arbitrali corretti. Nel protocollo ci sono quattro casistiche, ma lo scambio d'identità non è mai successo in otto anni, lo potevano anche tirar via", dice.

"Il Var - prosegue - è stato messo in piedi per le decisioni sull'area di rigore, abbiamo visto che bisogna ampliare lo spazio in cui si può correggere. Dobbiamo però occuparci anche degli arbitri che vengono dal basso. Ne sono cambiati tanti, bisogna lavorare sulla produzione di arbitri moderni che sanno 'leggere' la televisione, che non è come fare l'arbitro di campo. In tv devi fare delle elaborazioni e non sai l'entità dei compagni. Servono degli specialisti, non si possono prendere quelli che magari hanno fatto male l'anno prima e metterli lì. Avevamo Irrati che era molto bravo, ma è andato all'estero".