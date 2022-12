Paolo Casarin analizza le prestazioni dei fischietti ai Mondiali in Qatar attraverso le pagine del Corriere della Sera e si sofferma su uno dei temi di maggiore attualità a livello arbitrale: l'allungamento dei tempi di recupero. "Il tentativo, adottato in Qatar, di incrementare il tempo effettivo di gioco, con il recupero dell’esultanza delle squadre dopo un gol, è discutibile - scrive -. Con un semplice sistema, anche umano, in grado di misurare il tempo perso per le rimesse laterali e i corner, da 50 a 60 interruzioni pari a oltre 600 secondi, si potevano ottenere riprese del gioco più corrette e rimaneva alle squadre la libertà di esultare coinvolgendo i loro sostenitori.