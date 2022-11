Paolo Casarin analizza la prestazione degli arbitri nel fine settimana e critica Sozza per la direzione di Milan-Fiorentina: "Due casi importanti in area: Tomori sposta il pallone senza danneggiare Ikone. Alla fine Rebic contrasta fuori area fallosamente Duncan, Sozza lascia andare, cross in area contatto alto tra Rebic e Terracciano e autogol di Milenkovic. Sozza concede il gol senza tener conto del fallo di Rebic fuori area".