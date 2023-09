La direzione arbitrale di Sozza è piaciuta a Paolo Casarin, che ne parla ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport. "La designazione di un milanese per il derby non è una novità - dice Casarin, che da milanese diresse la stracittadina - Sono contento per questo ragazzo che ha superato un impegno estremamente importante. Arbitrare a San Siro fa sempre un certo effetto. La partita è stata regolare, bravo l'arbitro e bravo Rocchi. La questione geografica mi sembra un argomento superato".