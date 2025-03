Passaggio ai quarti ottenuto, l'Inter è chiamata ad un'altra grande prova di forza in Serie A, dove riprende il filo qualche ora dopo il pareggio del Napoli in casa del Venezia che offre alla squadra di Simone Inzaghi la possibilità di allungare sui partenopei. Possibilità che i campioni d'Italia si giocheranno in casa dell'Atalanta, altra cliente scomoda per lo Scudetto che dal canto suo, battendo stasera l'Inter, la aggancerebbe a 61 punti - gli stessi della squadra di Conte -. La gara del Gewiss Stadium che, Carlos Augusto commenta così a Inter TV nel pre-gara, arriva in questo scenario. "Abbiamo lavorato tanto sulla parte offensiva. Ma anche loro hanno una bella squadra principalmente in attacco, sappiamo che quando giocano qui è un po' diverso. Per ciò dobbiamo essere concentrati a fare una grande partita sia dal punto di vista offensivo che difensivamente e riuscire a vincerla" ha detto.

L’Atalanta non subisce gol da cinque partite. Quanto saranno importanti i vostri movimenti senza palla?

"Il loro modo di giocare è a uomo quindi dobbiamo stare concentrati e movimentare tanto il gioco senza palla perché sono una squadra fastidiosa. Ma dobbiamo stare concentrati su noi stessi e fare il nostro lavoro, così da riuscire a fare gol".

Sarà una lotta per lo scudetto fino alla fine?

"Secondo me quest’anno il campionato sarà così fino alla fine, ogni partita sarà decisiva. Le altre squadre stanno facendo bene, ma anche noi quindi ci concentriamo su noi per fare una grande partita oggi e vincerla".

