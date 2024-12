Carlos Augusto MVP del match a Inter Tv a fine partita ha detto: "Bisseck è un grande amico per me, il primo tempo non è stato dei migliori ma sappiamo che siamo forti, non ci sono partite facili in serie A ma abbiamo approcciato bene il secondo tempo e poi controllato la gara".

Non era una partita facile, difficile da sbloccare, meglio la ripresa. Quarta vittoria di fila.

"Sì poi a gennaio e febbraio ci saranno tante partite ravvicinate e difficili ma in un campionato equilibrato ogni partita conta, sono felice per la vittoria e per i miei compagni".

Più contento per il gol o il salvataggio che vale come un gol?

"Anche se sono un difensore è bello fare gol ma è più importante la vittoria dell'Inter e fare un bel Natale con le nostre famiglie".

Che augurio fare per questo Natale?

"Per tutti i tifosi che anche oggi hanno riempito lo stadio e meritano quesa vittoria, e auguri a tutti i lavoratori dell'Inter".