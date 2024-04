Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa stila la sua top 11 della 33esima giornata della Serie A: "Ci saranno molti giocatori dell'Inter ovviamente. In porta metto Yann Sommer, lo metto perché ha dato tranquillità in un momento difficile verso la fine del derby quando il Milan con la forza della disperazione aveva riaperto la gara dopo un'ora di dominio dell'Inter. Sento alcuni tifosi dire che Onana era più 'emozionante', ma secondo me Sommer ha dato stabilità, garanzie, tranquillità al reparto. Tra i difensori inserisco Francesco Acerbi, sta dando grande continuità annullando gli attaccanti avversari, prima Leao e poi Giroud. Questa è stata una delle caratteristiche della stagione del calciatore".

A centrocampo Caressa inserisce Henrikh Mkhitaryan: "Se Barella era la freschezza e Calhanoglu la mente, l'armeno è stato la solidità del centrocampo nerazzurro. Lo conoscevamo a inizio carriera più come centrocampista di inserimento, invece ha dimostrato di essere soprattutto un uomo di equilibrio".

Non si può non inserire Marcus Thuram: "Ha segnato ed è stato un uomo assolutamente decisivo, mi è piaciuto molto quello che ha detto Ausilio dicendo che lo avevano puntato da anni, lo hanno seguito anche quando era infortunato e poi lui li ha scelti, questo si è visto in campo. Poi parlava già italiano e questo lo ha aiutato in una squadra dove c'è un blocco azzurro forte. Ora spero che Deschamps capisca che non deve farlo giocare prima punta".