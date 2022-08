Nella sua consueta analisi della giornata sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa analizza così Lazio-Inter: "La Lazio è stata sicuramente la squadra migliore in questo turno di campionato, ha disputato una grande partita contro l’Inter con molti giocatori in evidenza - ha esordito -. Romagnoli ha annullato Lukaku. Secondo me ogni tanto Inzaghi quando gioca contro la Lazio va in overthinking, in eccesso di pensiero: siccome conosce benissimo la squadra, lui pensa di poter risolvere la partita prima di giocarla. Da lì la mossa da Gagliardini su Milinkovic-Savic, che non ha funzionato. Non è che l’Inter ha perso la partita per questa scelta, ha perso per tanti motivi. Tra questi c'è il fatto che Lukaku non è ancora in condizione. In testa ho ancora quello che pensavo all’inizio della stagione: Lukaku nel gioco di Inzaghi non fa tanto il suo mestiere, rispetto al gioco che faceva con Conte. Non ho dubbi sul fatto che Lukaku sia forte, ma questo gioco lo favorisce meno, è un po’ più controllabile. L’Inter deve imparare a sfruttarlo nel modo migliore".