Negli studi di Sky Sport sono tutti concordi: il contatto Lobotka-Lautaro non è per forza fallo e il rigore su Osimhen non esiste. Lo ribadisce anche Fabio Caressa, uno dei protagonisti intervenuti durante 'Sky Calcio Club' nel post di Napoli-Inter che parte proprio dall'episodio all'inizio dell'azione che porta al vantaggio nerazzurro: "Sul contatto si può discutere tantissimo, Lautaro cadendo tocca anche la caviglia a Lobotka. Sul fallo però ho dei dubbi, non sono certo che possa esserlo. È la prima volta in vita mia che non prendo posizione".

Il disorso si sposta poi sul rigore richiesto dal Napoli per il contatto Acerbi-Osimhen: "Rigore? In questo caso accetto di più che ci sia la valutazione dell'arbitro perchè il contatto è molto leggero. Capisco che il VAR dica a Massa di non andare a controllare".