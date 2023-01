Ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa ha commentato la lotta al vertice nella prospettiva napoletana: "Finalmente abbiamo una squadra che a livello di gioco e d'intensità che è al livello delle migliori squadre europee. Secondo me potrebbe essere in testa a qualsiasi dei top campionati europei. Ieri Allegri ha fatto scelte incomprensibili come quella di Chiesa a destra. Ero spiazzato dalla scelta di vederlo coprire su Kvara. Secondo me Allegri alla fine le critiche sul gioco le ha patite e la formazione di ieri né è il risultato".