Nel disegnare la sua Top 11 dell'ultimo turno di Serie A, Fabio Caressa spende parole di elogio nei confronti di Lautaro Martinez dal proprio canale Youtube: "Io non pensavo che potesse avere una crescita così facilmente in termini di maturità: una volta parlava il padre per lui arrabbiandosi con gli allenatori, buttava le bottigliette in aria quando veniva sostituito... Sembrava uno più orientato a se stesso che al gruppo, invece è tutt'altro. Le persone crescono, cambiano, certe volte non le capiamo noi; si sbaglia a volte nei giudizi. Lautaro non è solo un grande bomber ma un grande leader per la squadra: è lui che va davanti alle telecamere, a mettere la fascia con la faccia seria. Per me è un bel capitano, mi piacciono quelli con la faccia seria come Beppe Bergomi. Mi ha conquistato, ora è pronto al prossimo step, ovvero arrivare a 30 gol in campionato; può farcela".