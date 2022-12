Dopo le dichiarazioni rilasciate a Inter TV nell'immediato post-gara, il giovane attaccante Valentin Carboni è intervenuto anche ai microfoni dei giornalisti presenti in mista: "Sono molto contento, anche di aver giocato la partita scorsa. Ringrazio mister, staff e compagni, anche oggi ho avuto il mio spazio, cerco di sfruttare sempre al massimo le opportunità che ho. Diamo tutto ogni giorno per essere pronti per tutto ciò che arriverà".