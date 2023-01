Emergono le cifre relative all’affare che Monza e Inter hanno sottoscritto per il trasferimento di Franco Carboni in Brianza. Come riportato da TMW, il laterale argentino rimarrà al Monza in prestito fino al 2024, poi il club del presidente Silvio Berlusconi potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni. Ammonterà invece a 8,5 milioni di euro il controriscatto nerazzurro.