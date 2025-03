"Per me Gasperini andrebbe bene alla Roma così come in tutte le squadre. Lo ritengo tra i 5-6 allenatori in Europa", ha detto Stefano Capozucca a TeleRadioStereo, dove ha commentato i recenti rumors che vedono l'allenatore dell'Atalanta, ieri insignito della Panchina d'Oro Speciale, verso la panchina della Roma. "Continuo a dire che sia pronto per una big" ha continuato l'ex direttore sportivo tornando poi sulla storica esperienza del Gasp all'Inter, parentesi che a suo avviso "non si può neanche chiamare esperienza, è durata 5-6 partite ed è cominciata male per finire peggio. È arrivato a Milano dopo il triplete dell'Inter, non si ha avuta la pazienza di aspettarlo. Per lui parlano i fatti a Bergamo, dove ha fatto un capolavoro".

Poi ha aggiunto: "Roma è una grandissima piazza, il pubblico è qualcosa di straordinario. C’è un entusiasmo eccezionale, ma chiunque arrivi a Roma non può vincere subito. Bisognerebbe fare una programmazione e vedere la proprietà che cosa mette a disposizione per costruire la squadra. La Roma è una buona squadra, ma va migliorata. La Juventus per me non poteva competere con Napoli e Inter, che hanno organici differenti, e così la Roma. Come allenatore Gasperini secondo me ha un grande pregio: arriverebbe in una piazza che ha bisogno di risultati importanti e soprattutto lui i giocatori li migliora. Questo è indiscutibile. Il difetto? Probabilmente la sua sincerità nelle interviste, a volte bisogna essere più diplomatici".