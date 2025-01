Kolo Muani, prima partita primo gol. È l'acquisto azzeccato per la Juve? A rispondere è il dirigente sportivo Stefano Capozucca che a Juventusnews24 ha detto: "Ha dato il buongiorno con quel gol, non è stato male. Ora vedremo se manterrà quelle che sono le prerogative del giocatore. L’unica critica obiettiva dall’esterno è che la Juve non può avere solo un attaccante importante come Vlahovic, visto che poi Milik è sempre infortunato. L’Inter per ora ha quattro-cinque punte, la Juve prima di prendere Kolo Muani aveva un’altra situazione", ha detto l'ex ds del Cagliari (tra le altre) prima di rispondere sulla lotta al vertice.

Discorso lotta Scudetto: chi è la favorita secondo lei?

"Ad oggi la lotta Scudetto dice che sarà uno scontro ta Napoli e Inter, sono le due che stanno facendo meglio. Ma anche se tutti dicono Napoli io dico Inter, perché secondo me è quella che ha l’organico più forte del campionato".