Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, l'ex direttore del Cagliari e del Genoa ai tempi dell'acquisto di Diego Milito, Stefano Capozucca ha parlato ancora una volta sugli acquisti più importanti della sua carriera: "Il primo fu Milito, calciatore straordinario che ha fatto la storia dell'Inter. Non posso poi non citare Thiago Motta, anche se si trattò di un'invenzione di Preziosi, l'allora presidente del Genoa. Fu una sua creatura. Oltre Bocchetti, l'unico per distacco fu Diego".