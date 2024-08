E' tornato il campionato di Serie A, che ha appena vissuto la sua prima giornata. Tornano anche le quote legate al titolo di capocannoniere. Favorito per il bis Lautaro Martinez, dato tra 2,80 e 3 su Planetwin365 e Sisal. Primo rivale è Dusan Vlahovic, offerto a 5 e seguito da Artem Dovbyk, a 7.50. Più indietro Mateo Retegui a 16 per Agipronews.