Nel post-Champions League di Sky, Fabio Capello ha commentato anche lo 0-0 tra Inter e Real Sociedad: "Thuram è stato il meglio dei nerazzurri. Nel primo tempo ha fatto due-tre sgroppate e ha ribaltato l'azione con una forza e una condizione fisica straripanti. Cresce di partita in partita, mi sta sorprendendo. Non pensavo segnasse e lo fa, non pensavo avesse qualità tecniche e le ha tutte. Non lo avrei mai immaginato. Quando fa coppia con Lautaro Martinez sono davvero pericolosi".

L'ex allenatore è critico sulla scelta di formazione di Simone Inzaghi: "Lautaro e Thuram forse avrebbero fatto la differenza in campo. L'Inter probabilmente non ha voluto vincere, rischiando qualcosa in più. C'è questo rammarico. Se avessi voluto arrivare primo non avresti dovuto separare questa coppia".