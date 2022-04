Che cosa non ha funzionato per l’Italia nelle qualificazioni mondiali?

“Abbiamo giocato con l’idea di essere i più bravi e non con l’umiltà che abbiamo dimostrato nelle altre partite. Ora, però, si deve ripartire ricostruendo con quello spirito e quella mentalità con cui abbiamo vinto gli Europei. E che poi non abbiamo più rivisto. Anche se, analizzando i risultati, siamo fuori dai Mondiali per due rigori sbagliati: questa è la verità. Con i rigori abbiamo vinto l’Europeo e con i rigori siamo rimasti fuori dai Mondiali”.