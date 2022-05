La sua carriera da allenatore è finita, la sua vita calcistica no. Ad affermarlo è Fabio Capello, intervistato dal Corriere del Veneto: "Possiamo dire che ho deciso di non allenare più. Ho chiuso la mia esperienza di allenatore in Cina nello Jiangsu Suning. Adesso sono tornato al ruolo di commentatore per Sky Sport. Il mio lavoro è proprio questo". E da commentatore, Capello si esprime sulla lotta Scudetto: "Oggi è prima l’Inter. La volata è cominciata. Domani gioca il Milan, vediamo".