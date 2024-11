Elogio a tutto tondo per l'Inter da parte di Fabio Capello dagli studi di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro l'RB Lipsia che vale il momentaneo primato nella classifica di Champions League: "L'Inter è una squadra che ha un modo di giocare conosciuto da tutti, molto chiaro. Non c'è niente di nuovo quando uno entra, tutti sanno cosa fare e come farlo, come si muovono i compagni; questo è molto bello, il merito è di Simone Inzaghi che ha dato un gioco alla squadra. La cosa bella è la personalità di questa squadra: quando vai a giocare contro l'Inter, capisci che vai a giocare contro una squadra che può farti male in qualunque momento. Per la qualità dei giocatori ma soprattuttto, secondo me, per la determinazione che hanno in tutti i momenti. Non si possono fare cinque partite di Champions senza prendere reti, vuol dire che c'è sacrificio da parte di tutti per far sì che la porta rimanga inviolata. Quando perdono palla, scattano tutti all'indietro per proteggere la palla, ma quando vanno in avanti ci sono sempre quattro giocatori dentro l'area di rigore".

Capello chiosa: "Di questa Inter si possono dire solo cose positive. È partita un po' al rallentatore in campionato, ma se guardo le squadre in Champions io l'Inter non vorrei incontrarla. Per me è sempre favorita nel campionato italiano, perché ha una rosa che ha due competizioni e che può vincerle entrambe; ma la vedo molto bene anche in Champions".