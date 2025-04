Una delle notizie di mercato rimbalzate maggiormente nelle ultime ore è quella che vede il ritorno di Roberto Mancini alla Sampdoria, come 'head of performance' nell'area tecnica, ovvero un ruolo di supervisore che possa dare supporto al nuovo allenatore nel tentativo di evitare la retrocessione in Serie C. Fuga di notizie che però non è piaciuta all'ex ct della Nazionale italiana che ha preso posizione sui social, dove ha espresso il suo disappunto: "Prima di scrivere cose totalmente inventate, e lo so che fate fatica, pensate. Grazie".

Parole dure dell'allenatore che non ha preso di buon grado, appunto, quanto svelato da Sky nelle scorse ore che, secondo quanto si evince dalle parole del Mancio, avrebbe anticipato una decisione a quanto pare non ancora presa definitivamente. Intanto, è arrivata l'ufficialità da parte della Sampdoria dell'interruzione del rapporto con l'allenatore Leonardo Semplici e con il direttore sportivo Pietro Accardi e i rispettivi collaboratori; secondo le ultimissime di Sky Sport già domani Mancini potrebbe essere presentato. Per il ruolo di allenatore, si attende solo l'ufficialità per Alberico Evani.