"Il caos DAZN? Domani ci sarà questo tavolo tecnico con tutte le parti interessate, auspico che si possa trovare una soluzione per permettere agli utenti di poter fruire del servizio in maniera adeguata". Lo ha detto Valentina Vezzali, sottosegretario uscente allo sport, durante una conferenza stampa a 'Casa Italia Collection', in quel di Monaco di Baviera, per il passaggio del testimone tra la città tedesca e Roma in vista dei prossimi Europei di atletica.