Una vittoria tanto chiacchierata ma importantissima quella dell'Inter ieri all'Allianz Stadium, dove la squadra di Inzaghi si è imposta per 1-0 tagliando definitivamente fuori dai giochi scudetto la Juve. A parlarne è l'ex interista, Nazzareno Canuti che a Itasportpress.it, ha ammesso: "I bianconeri non meritavano di perdere ma nel calcio non vince chi gioca meglio ma chi fa gol. Entrambe avevano paura di perdere ma i nerazzurri sono stati cinici e questa è una qualità. L’Inter ha un problema psicologico e spero che questo risultato positivo, pur non giocando a grandi livelli, porti la squadra a esprimersi meglio nelle gare che restano. La difesa è stata messa a dura prova perchè la Juventus è una squadra con attaccanti forti e anche se hanno traballato per errori in uscita concedendo due occasioni importanti, alla fine non hanno subito gol. Questa con la Juve era la partita più difficile della parte finale del torneo, adesso il calendario dà una mano a Inzaghi per lo scudetto. Naturalmente bisogna fare bottino pieno a Bologna. Handanovic? Lo tengo in considerazione fino a fine campionato poi si vedrà. Qualche critica è giusta ma non bisogna dare tante colpe al portiere nerazzurro. Per me è un buon estremo difensore e ripeto io gli darei la fiducia fino a fine stagione poi la società potrà fare altri discorsi".