Iintervistato da La Stampa, l'ex capitano dell'Italia, nonché doppio ex di Inter e Juventus, Fabio Cannavaro ha parlato dell'inizio stagionale della squadra di Max Allegri in ottica scudetto: "Sono stati bravi a credere nei giovani e penso che potrà giocarsela fino in fondo: l’Inter è la squadra più attrezzata e l'ha dimostrato anche domenica a Napoli, ma la Juve è quella che sta facendo meglio restando aggrappata alla vetta e non mollando mai".