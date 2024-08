"Cosa manca alla Roma per lo scudetto?". Incalzato con questa domanda da TMW all'Hilton Rome Eur La Lama, sede della due giorni conclusiva del calciomercato organizzata da Adicosp, Vincent Candela risponde diretto e senza giri di parole: "Due attaccanti forti, un centrocampista fortissimo e due esterni molto forti per lottare fino alla fine. E forse anche un difensore centrale. La favorita è ancora l'Inter, poi c'è la novità di Thiago Motta alla Juventus: ha fatto benissimo l'anno scorso e sta facendo grandi cose anche adesso. Quindi per lo Scudetto dico Juve e Inter".