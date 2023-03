Si riaccende l’entusiasmo del pubblico per la Champions League su Mediaset. Il ritorno degli ottavi di finale tra Porto e Inter ha fatto registrare un pubblico in netta crescita rispetto a quello che aveva seguito l’ultimo incontro in chiaro, tra Chelsea e Borussia Dortmund. Il match del Do Dragao ha raccolto davanti al teleschermo 4.678.000 spettatori, un dato pari al 21,8% di share (pre e post partita: 3.545.000 – 16,3%; nel dettaglio primo tempo: 4.896.000 – 21,7%, secondo tempo: 4.478.000 – 22%). Scavalcato il dato dell'ottavo tra Milan e Tottenham.