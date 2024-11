Il collettivo superiore al singolo. E' questa la forza dell'Inter in questo avvio di stagione, secondo Esteban Cambiasso: ""L'Inter gioca da squadra, sia in campionato che in Champions, non c'è un singolo che si erge sopra tutti - le parole del Cuchu nello studio di Sky Sport -. Intendo giocatori come Bellingham, che fece un inizio impressionante al Real Madrid nella passata stagione, Vinicius o Haaland, che al City era inarrestabile".