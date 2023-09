Presente nel salotto di Sky Sport, per il pre-Champions League, Esteban Cambiasso è stato sollecitato a dire la sua su Kristjan Asllani, uno degli indiziati più accreditati a scendere in campo dal 1' minuto questa sera contro la Real Sociedad: "Penso che piano piano Asllani si sia meritata la sua titolarità in Champions. È un ragazzo che non si è mai lamentato, ha sempre cercato di approfittare dei minuti concessi, sia l’anno scorso, in cui ha giocato meno, che quest’anno. In questa stagione sembra destinato ad avere un ruolo un po’ più importante di pari passo alla crescita che sta avendo in nazionale".

"È difficile dire cosa sia giusto se non sei lì e non sai come stanno i giocatori. Il problema è che chi dei due potrebbe uscire prima. Al derby Thuram è uscito qualche minuto prima del novantesimo al derby o Lautaro che ha fatto qualche minuto a La Paz, in Bolivia, ma ha comunque fatto un viaggio devastante, anche se non ha giocato titolare, che ti lascia qualche scoria. Poi ha giocato novanta minuti al derby e quindi se penso a uno dei due che non gioca penso più a Lautaro che Thuram, ma queste sono cose che percepisce l’allenatore che è quello che vive meglio la squadra e fa la formazione per vincere. Se lascia uno fuori non significa che stia pensando alla partita successiva o chissà a cosa, ma pensa semplicemente a mettere chi sta meglio in quel momento”.