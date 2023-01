Nel suo spazio per il sito Calcioefinanza.it, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese spiega chi sarà, secondo la sua idea, l'arbitro della Supercoppa di mercoledì tra Inter e Milan: "Le mie sensazioni mi portano a pensare a Fabio Maresca, vista la sua ottima stagione fin qui e viste anche le ultime designazioni. Orsato, Massa e Doveri sono stati impegnati in questo turno di campionato, mentre Mariani è stato già designato la scorsa stagione sia nel derby di andata che di quello di ritorno nelle semifinali di Coppa Italia, sempre tra Milan e Inter (caso molto raro). C’è poi Irrati, nome possibile ma che secondo me potrebbe essere scelto per la finale di Coppa Italia che andrà in scena il prossimo 24 maggio.