"In questo derby di Milano per la designazione arbitrale non si potevano convocare Orsato o Irrati perché il primo ha arbitrato un big match la settimana scorsa, mentre il secondo andrà al Mondiale per Club. Sozza non mi è piaciuto in Spezia-Roma. Ho pensato che Massa potesse essere il prescelto, anche perché Doveri arbitrava Fiorentina-Torino in Coppa Italia". È il pensiero dell'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese che sulle frequenze di Radio CRC , durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete', commenta alcuni temi inerenti all'operato arbirtrale.

Su Sozza:

"Di Sozza ho parlato sempre bene, ma la cosa che non mi ha fatto impazzire è stata quella che poteva fischiare qualcosa in più in Inter-Napoli. Gli manca l’esperienza per recuperare la gara quando gli sta sfuggendo di mano".

Dialoghi tra arbitro e VAR?

"Ho letto anche io le dichiarazioni di Rocchi, ci stanno lavorando. In Marocco si sta svolgendo il Mondiale per Club e per la prima volta l’arbitro parlerà a tutti per spiegare la decisione. È ovvio che se parte dalla FIFA un’apertura del genere, è ovvio che la FIGC si deve adeguare. Lì c’è Irrati che va a sperimentare quella cosa e porterà il proprio bagaglio in FIGC con Rocchi. Detto questo, calma e lavoriamo anche se non so quando sarà. Però se ascoltiamo almeno sappiamo il motivo dell’errore. Eviteremmo tante polemiche legate alla dietrologia”.