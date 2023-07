Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A finito nel ciclone delle polemiche per il rigore fischiato in favore della Juventus qualche anno fa per il contatto molto dubbio tra Cuadrado e Perisic, ha parlato proprio dell'esterno colombiano, promesso sposo dell'Inter, ai microfoni di Sportmediaset. "Il primo commento sui social è sempre su quell'episodio - racconta -. Cuadrado non è un giocatore scorretto, è un giocare molto tecnico. Per questo è difficile da arbitrare. Fai fatica a capire la finta, il contrasto di gioco. Quella gara poteva essere gestita in maniera migliore, non è la mia migliore"