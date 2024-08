Buona la prima a San Siro per i campioni d'Italia dell'Inter che, dopo il pari col Genoa, tornano a vincere battendo il Lecce per 2-0 grazie ai gol di Darmian e Calhanoglu. A commentare per primo il risultato è Hakan Calhanoglu, autore del gol del 2-0, presente ai microfoni di Sky Sport al termine del match al fianco di Matteo Darmian, altro marcatore del match. Di seguito le sue parole.

L'Inter ha la fame dell'anno scorso?

"Sì, abbiamo stessa fame e stessa voglia di vincere. Poi i dettagli fanno la differenza, con questo caldo facciamo fatica come tutte le altre squadre credo. Ma con determinazione e mentalità giusta andiamo avanti".

Quando sarete al 100% arriverete al livello dell'anno scorso?

"Dobbiamo farlo. Ci dobbiamo allenare perché siamo stati in Nazionale, siamo arrivati tardi, ancora abbiamo bisogno di forza nelle gambe, ma piano piano ci arriveremo".

