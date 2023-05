Hakan Calhanoglu si presenta anche ai microfoni di Sky: "Siamo contenti di aver vinto questo trofeo, è sempre bello, è stato importante giocare una finale contro una squadra forte che avrà anche una finale europea, che ha giocatori di qualità. Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà ma conta che abbiamo vinto, complimenti anche a loro per questa partita. Questo successo ci dà forza, abbiamo giocato sempre bene le finali, abbiamo vinto, anche nella sofferenza. Sappiamo che il City è forte ed è favorito, però credo che noi in questa partita secca daremo tutto. Giocheremo nel mio Paese, sono emozionato, vorrei alzare questa coppa lì e restare nella storia, sarei il primo turco ad alzare la Champions.

Rinnovo? Sapete che sono molto contento di essere all'Inter, sento l'amore dei nostri tifosi, non si può spiegare a parole, siamo vicini al rinnovo e sono contento di continuare il mio sogno all'Inter. L'anno scorso è stato difficile, arrivavo dal Milan, mi aspettavano e ho sempre risposto in campo dando il massimo. Mi sono migliorato, hio giocato mezzala, regista per necessità, grazie allo staff e al mister ho dato il massimo e voglio continuare. E' stata una grande stagione fin qui ma la forza me la danno i nostri tifosi, voglio rispondere in campo. Ho 29 anni, in Nazionale gioco da regista ma qui faccio quello che il mister mi chiede, il mio ruolo è regista ma se il mister mi chiede di fare la mezzala lo faccio".