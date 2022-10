Intervistato da Inter TV, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu analizza così il match vinto per 1-0 contro il Barcellona: “Oggi abbiamo lavorato molto bene da squadra, sicuramente abbiamo sentito la sconfitta contro la Roma dove forse meritavamo di più. Abbiamo meritato la vittoria stasera. Il gol? Ne avevamo parlato prima della possibilità con André (Onana, ndr) di calciare in quell’angolino dove Ter Stegen è un po' più debole, per fortuna il pallone è andato dentro e abbiamo vinto”.