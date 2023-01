Seconda Supercoppa consecutiva per l’Inter che trionfa a Riyadh piegando per 3-0 il Milan in un match senza storia. A fine gara è il grande ex Hakan Calhanoglu a commentare l’ampio risultato ai microfoni di Inter TV: “Si vedeva già da prima dell’inizio della partita che avevamo fare e infatti stasera li abbiamo mangiati, 3-0 veloce e casa. Credo che sia stata una partita senza storia.