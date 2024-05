Il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu commenta così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi per 1-1 contro la Lazio, seguito dalla premiazione e dalla terza festa Scudetto della stagione: "Vedere così i nostri tifosi che si emozionano così tanto e si divertono è stato bellissimo. È vero che aspettavo questo Scudetto da tanto, è il numero 20 ed è bellissimo".

Il momento più bello?

"Sicuramente la partita vinta contro il Milan, li abbiamo battuti fuori casa. Io sono una persona che crede sempre, quindi io credo che sia un regalo che mi è arrivato da Dio l'aver vinto lo Scudetto proprio in quella partita".

C'era voglia in voi di scrivere la storia di questo club.

"Sicuramente l'obiettivo era vincere lo Scudetto, eravamo pronti, abbiamo lavorato con grande sacrificio. È un gruppo meraviglioso, siamo una grande famiglia. Ci avete visto prima durante e dopo le partite, il sorriso non mancava mai e penso che questo sia stato importante per il nostro percorso".