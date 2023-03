Come si gestisce la pressione di una partita come quella col Porto? Di fronte a questa domanda posta dai giornalisti di Inter TV, Hakan Calhanoglu risponde così: "La aspettiamo da tanto questa gara, non vediamo l'ora - ammette il turco -. Speriamo di passare, siamo carichi. Abbiamo analizzato la gara con lo Spezia, ma la Champions è un'altra cosa, e il nostro percorso in Coppa è sempre stato buono".